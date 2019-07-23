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В России поддельные кыргызские документы используют граждане других стран

При содействии представительства МВД Кыргызстана в России выявлены несколько фактов использования поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан КР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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По ее сведениям, двое кыргызстанцев потеряли в РФ документы. После они незаконно приобрели поддельные у неизвестных, которые за вознаграждение изготовили общегражданский паспорт (ID-card) и водительское удостоверение гражданина КР. Приобретя поддельные документы со своими данными, кыргызстанцы занимались частным извозом.

По информации МВД, поддельными документами КР пользуются и граждане других стран для облегчения пребывания и работы в России. Так, двое мужчин договорились с неустановленными лицами, которые за вознаграждение изготовили поддельные общегражданские паспорта (ID-card) и водительские удостоверения гражданина Кыргызстана. После приобретения поддельных документов с чужими персональными данными они занимались частным извозом.

По всем фактам провели экспертизы. Изъятые документы изготовлены способом цветной струйной печати. Такие действия подпадают под статью 327 «Использование заведомо подложного документа» УК РФ.

По возбужденным уголовным делам проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к изготовлению поддельных документов граждан КР.
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