В Москве продолжают продавать поддельные кыргызстанские документы

В Москве установлены граждане, использовавшие поддельные документы гражданина Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.



По ее данным, в июне 2019 года установлено, что 41-летняя Х.К. приобрела ID-card гражданина КР с чужими данными. После встала на миграционный учет. Однако выяснилось, что указанные паспортные данные принадлежат женщине, которая моложе ее на 10 лет.

Установлены и другие аналогичные факты. Так, граждане Кыргызстана купили себе водительское удостоверение, чтобы таксовать.





Представительство МВД КР в РФ настоятельно рекомендует гражданам не нарушать законодательство страны пребывания, необходимо избегать мошенников и посредников, которые предлагают нелегальные

услуги. Нужно каждый раз требовать кассовые чеки об оплате.

Ранее в Москве задержали граждан, использовавших поддельные документы Кыргызской Республики.