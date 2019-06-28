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В Москве продолжают продавать поддельные кыргызстанские документы

В Москве установлены граждане, использовавшие поддельные документы гражданина Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в июне 2019 года установлено, что 41-летняя Х.К. приобрела ID-card гражданина КР с чужими данными. После встала на миграционный учет. Однако выяснилось, что указанные паспортные данные принадлежат женщине, которая моложе ее на 10 лет.

Установлены и другие аналогичные факты. Так, граждане Кыргызстана купили себе водительское удостоверение, чтобы таксовать.

Представительство МВД КР в РФ настоятельно рекомендует гражданам не нарушать законодательство страны пребывания, необходимо избегать мошенников и посредников, которые предлагают нелегальные
услуги. Нужно каждый раз требовать кассовые чеки об оплате.

Ранее в Москве задержали граждан, использовавших поддельные документы Кыргызской Республики. 
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