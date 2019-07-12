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Происшествия

Сдал в аренду чужую квартиру. В Бишкеке задержали мошенника

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве милиция задержала 33-летнего О.А. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
 
Уточняется, что подозреваемый сдал в аренду чужую квартиру, взяв с потерпевших $300.
 
«В УВД Октябрьского района с заявлением обратилась А.Н. Она просила принять меры в отношении незнакомого парня, который представился ей хозяином и сдал чужую квартиру. За аренду он взял аванс $300. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Сотрудниками службы криминальной милиции задержан подозреваемый. Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО-1», — сообщили в ГУВД.
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