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Выходец из Кыргызстана осужден в Германии за помощь сепаратистам на Украине

Выходец из Кыргызстана, в настоящее время гражданин ФРГ, признан виновным в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает издание, Алекс Д. около двух лет оказывал помощь сепаратистам на востоке Украины. По возвращении в Германию в 2016 году его задержали и 10 июля признали виновным в подготовке «тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности».

Уточняется, что за свои противоправные действия в Донбассе Алекс Д. отделался практически легким испугом: суд учел признание вины обвиняемым и назначил ему наказание в виде двух лет условно.

Что именно 43-летний Алекс Д. делал почти два года в зоне конфликта, достоверно установить не удалось. Это и спасло его от тюрьмы. Сам обвиняемый заявляет, что только охранял больницу и не принимал непосредственного участия в боевых действиях, хотя на фотографиях из Донбасса он изображен со снайперской винтовкой. Но достаточно улик следователи в Германии найти не смогли.

Алекс Д. родился в 1975 году во Фрунзе — нынешней столице Кыргызстана Бишкеке, где окончил восемь классов и выучился на сантехника. Родители переехали в Германию в 1995-м, он — в 2001-м. На счету уроженца КР несколько преступлений в ФРГ: изнасилование, побои, вымогательство.
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