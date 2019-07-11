Из машины инкассации выпали деньги. Сотни водителей бросились собирать купюры

Видео с рассыпавшимися в США деньгами из машины инкассации появилось в Сети. Согласно заявлению сотрудника полиции штата Вирджиния Роберта Парсонса, общее количество выпавших купюр является «существенным». Информацию об этом предоставили в издании WSB Radio.

Видеоролик с «денежным дождем» набирает популярность. На записи видно, что боковая дверь бронированного автомобиля инкассаторов случайно открылась по ходу движения машины по трассе. Это стало причиной того, что по всей магистрали разлетелось огромное количество денежных купюр. Проезжающие рядом водители, конечно, не оставили этот инцидент без внимания. Автолюбители резко останавливаются, чтобы подобрать и присвоить купюры. При этом Роберт Парсонс подчеркнул, что водители должны вернуть собранные денежные средства. Однако, по данным очевидцев инцидента, большинство водителей к моменту прибытия полиции уже покинули место происшествия.