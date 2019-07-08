В Бишкеке 26-летний парень избил игрушечным пистолетом пешехода

В Бишкеке оперативники службы криминальной милиции УВД Октябрьского района задержали подозреваемого в хулиганстве.

Уточняется, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 5 июля. В дежурную часть УВД Октябрьского района через службу «102» поступило сообщение, что по улице Байтика Баатыра неизвестный мужчина, азиатской внешности, примерно в возрасте 25-30 лет на машине «Хонда-Фит» не пропустил пешехода. Выйдя из авто, он обругал его и ударил прикладом пистолета.

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Хулиганство» УК КР. В отношении потерпевшего гражданина назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-разыскных мероприятий была установлена автомашина, на которой скрылся подозреваемый, после был найден и владелец. Им оказался некий гражданин Э.Э. Он сдал авто месяц назад в аренду через социальную сеть «Лалафо».

Сегодня задержан и сам нарушитель. Он доставлен в УВД, где добровольно выдал игрушечный пистолет.

Следственно-оперативные действия в рамках досудебного производства продолжаются.