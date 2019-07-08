В Екатеринбурге (Россия) установлены подозреваемые в убийстве экс-главы кыргызской диаспоры Камчыбека Каримова. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты-Урал» со ссылкой на собственные источники.



Уточняется, что пресс-секретарь полицейского управления области пока не подтвердил, но и не опроверг информацию.

3 июля стало известно, что в Екатеринбурге (Россия) убили бывшего лидера кыргызской диаспоры Камчыбека Каримова. В него стреляли, пули попали в живот и ногу. Из какого оружия велась стрельба, пока не установлено.