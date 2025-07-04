В Екатеринбурге экзамен по русскому языку сдали 15 из 65 детей мигрантов. Об этом сообщили в мэрии города.

Сотрудники муниципалитета рассказали о первых результатах тестирования детей иностранцев на знание русского языка для поступления в школы города.

Из 65 экзаменующихся успешно справились с проверкой только 15 человек. Это дети, подтвердившие свое знание языка и способность освоить школьную программу. Они будут зачислены в образовательные учреждения. Остальным придется пересдать экзамен через три месяца.

Всего в школы Екатеринбурга мигрантами было подано 201 заявление, из них 151 – в первые классы и 50 – в остальные. Для них в девяти учреждениях открыты пункты тестирования. Следующие испытания пройдут 21 и 22 августа, а также 20 сентября.

В других муниципалитетах Среднего Урала тестирование проходят 144 ребенка иностранцев, 138 из которых поступают в первый класс.

Как отметили в Министерстве образования Свердловской области, подобные испытания проводятся впервые. Цель нововведения – оценить уровень подготовки каждого иностранного ребенка, который необходим для освоения образовательной программы.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.