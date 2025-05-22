Снайперы ГКНБ Кыргызстана показали блестящие результаты в соревнованиях в РФ

Снайперы ГКНБ Кыргызстана показали блестящие результаты в соревнованиях в России. Об этом сообщают СМИ.

Фото Ильи Московца. Команда «Калкан» с первых минут показала блестящие результаты

Лучшие спецподразделения РФ и КР соревнуются на свердловском полигоне. В Екатеринбурге открылись четвертые соревнования подразделений специального назначения «Вызов». В этом году турнир впервые стал международным — к российским командам присоединились спецназовцы из Кыргызстана, сообщает издание «Уральский меридиан».

Уточняется, что в качестве наблюдателей присутствуют делегации из Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

«Команда «Калкан» уже с первых минут показала блестящие результаты. Особенно отличились кыргызские снайперы во время стрельбы по мишеням на расстоянии 300 метров», — говорится в одной из публикаций.

Участников и гостей мероприятия поприветствовал заместитель полномочного представителя президента по Уральскому федеральному округу Александр Калиберда. Он отметил, что соревнования собирают профессионалов высочайшей квалификации, включая участников с реальным боевым опытом.

Соревнования продлятся с 22 по 25 мая. За четыре дня участникам предстоит продемонстрировать мастерство владения различным оружием, проведение штурмов, освобождение условных заложников, эвакуацию раненых и прохождение полосы препятствий. По итогам определят лучшие команды.

Соревнования спецназа «Вызов» проходят в Екатеринбурге четвертый год.