18:36
USD 87.45
EUR 98.83
RUB 1.10
Общество

Снайперы ГКНБ Кыргызстана показали блестящие результаты в соревнованиях в РФ

Снайперы ГКНБ Кыргызстана показали блестящие результаты в соревнованиях в России. Об этом сообщают СМИ.

Ильи Московца
Фото Ильи Московца. Команда «Калкан» с первых минут показала блестящие результаты

Лучшие спецподразделения РФ и КР соревнуются на свердловском полигоне. В Екатеринбурге открылись четвертые соревнования подразделений специального назначения «Вызов». В этом году турнир впервые стал международным — к российским командам присоединились спецназовцы из Кыргызстана, сообщает издание «Уральский меридиан».

Уточняется, что в качестве наблюдателей присутствуют делегации из Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

«Команда «Калкан» уже с первых минут показала блестящие результаты. Особенно отличились кыргызские снайперы во время стрельбы по мишеням на расстоянии 300 метров», — говорится в одной из публикаций.

Участников и гостей мероприятия поприветствовал заместитель полномочного представителя президента по Уральскому федеральному округу Александр Калиберда. Он отметил, что соревнования собирают профессионалов высочайшей квалификации, включая участников с реальным боевым опытом.

Соревнования продлятся с 22 по 25 мая. За четыре дня участникам предстоит продемонстрировать мастерство владения различным оружием, проведение штурмов, освобождение условных заложников, эвакуацию раненых и прохождение полосы препятствий. По итогам определят лучшие команды.

Соревнования спецназа «Вызов» проходят в Екатеринбурге четвертый год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330052/
просмотров: 672
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан может не выдать объявленного ГКНБ в розыск бизнесмена Жумабекова
Задержаны подозреваемые в незаконном обороте поступающих из РФ денег
Государству возвращен стадион
ГКНБ объявил охоту на нелегалов: с 10 июня стартует масштабная операция
Нелегальная миграция: приехавшие по турвизе граждане Китая работали на стройке
Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета спецслужб СНГ в Душанбе
Несчастные случаи на объектах: ГКНБ провел встречу с застройщиками
Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС
Несчастные случаи на стройке — спецслужбы опять задержали Эрниса Минкеева
Земельный участок ряда экс-чиновников Сокулукского района возвращен государству
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Штормовое предупреждение! 19&nbsp;мая ожидается резкое ухудшение погоды Штормовое предупреждение! 19 мая ожидается резкое ухудшение погоды
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
Когда в&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на&nbsp;22-25 мая Когда в Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на 22-25 мая
Бизнес
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
Новый SPAR в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; место, где оживают гастрономические мечты Новый SPAR в Бишкеке — место, где оживают гастрономические мечты
22 мая, четверг
18:30
23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет 23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
Адылбек Касымалиев дал старт строительству четырех малых ГЭС в Ошской области
17:50
Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
17:44
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова привлекать трудовых мигрантов
17:42
Казахстан может не выдать объявленного ГКНБ в розыск бизнесмена Жумабекова