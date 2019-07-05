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Происшествия

В Баткене пограничники помогли бабушке. Военная прокуратура проводит проверку

Солдат срочной службы Государственной пограничной службы заставляют работать в частных домах. Видео, где несколько военнослужащих работают в частном доме, появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что военнослужащие пилят деревья в огороде.

В Погранслужбе КР сообщил 24.kg, что в настоящий момент назначено разбирательство.

«По предварительным данным, военнослужащие пограничной заставы «Чарбак» Баткенского погранотряда решили помочь 70-летней местной жительнице Гулшакан Саматовой. Последняя обратилась к начальнику заставы за помощью в расчистке двора от обрезанных веток деревьев. Женщина проживает в доме одна, поэтому начальник погранзаставы выделил десять человек, которые в течение 15 минут завершили работу», — сообщили в ведомстве.

В ГПС пояснили, что дом Гулшакан Саматовой находится в 10 метрах от линии госграницы, поэтому отрыва от несения службы не было.

Редакции стало известно, что в настоящий момент проводится проверка со стороны Военной прокуратуры.
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