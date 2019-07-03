В деле об убийстве прокурора Баткенской области выявлены новые факты

В деле об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова найдены новые факты, скрытые следователем. Об этом 24.kg сообщила сестра подсудимого Мелиса Калыкова Дарыйка.

Читайте по теме Убийство прокурора Баткена. Показания дал племянник президента

По ее словам, свидетель Алтынбек Кожоназаров, допрошенный в ходе судебного разбирательства, стал отрицать показания, данные на следствии.

«В ходе следствия он дал показания, что якобы видел, как мой брат увозит Анарбая Мамажакыпова, а в суде стал отрицать. Ему якобы кто-то сказал об этом, но кто именно, он не говорит. Такие же показания в суде дают и другие свидетели. Бывший заместитель прокурора Баткенской области Арсланбек Байбосунов в суде сказал, что Мелис Калыков не был за рулем. С его слов, Анарбай Мамажакыпов сидел впереди, машину вел представитель винно-водочного завода, а мой брат сидел сзади, поскольку был пьян», — сказала Дарыйка Калыкова.

Она рассказала, что на сегодня в деле об убийстве прокурора выявлены новые факты. В частности, на месте убийства обнаружили следы крови, о которых не упоминает следователь.

«С помощью адвоката нам удалось выявить факты, которые скрывают следователь и прокуратура. Когда милиционеры рисовали схему, они фотографировали место убийства. На этих снимках зафиксированы следы борьбы, крови, а также нескольких автомашин. По фото выяснилось, что Анарбая Мамажакыпова протащили 25 метров. На месте обнаружили два зуба прокурора, а также следы обуви трех человек. Прокуратура отрицает факт борьбы, а на фотографиях эти следы видны. Фото приобщены к делу, однако их никак не рассматривают», — подчеркнула Дарыйка Калыкова.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Сожженное тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области. Его водворили в СИЗО на два месяца.