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Происшествия

Незаконно пересек госграницу. Кыргызстанцу в России грозит тюремный срок

Кыргызстанец незаконно пересек границу России и приехал на Сахалин. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что ранее гражданина по решению суда выдворили за пределы России за нарушение миграционного законодательства.

«Покинув РФ, обвиняемый оформил новый заграничный паспорт с измененными личными данными в компетентных органах Кыргызской Республики. Затем мужчина незаконно пересек госграницу России и приехал на Сахалин. На острове его задержала оперативная служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области», — говорится в сообщении.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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