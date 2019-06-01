Служащий застрелил 12 человек в американском городе Вирджиния-Бич

Число жертв стрельбы в американском курортном городе Вирджиния-Бич возросло до 12 человек, еще не менее шести ранены. Об этом заявил глава местной полиции Джим Сервера, сообщило РИА Новости.
«Один из пострадавших скончался от ранений по пути в больницу. У нас также еще четверо новых пострадавших, которым оказывают помощь в больнице. И у нас есть информация, что некоторые могут сами добираться в больницы», — сказал он.
По данным CNN, инцидент произошел в здании городского муниципалитета после 16.00 по местному времени (02.00 по Бишкеку). Служащий одного из коммунальных городских предприятий зашел в здание и практически сразу открыл беспорядочную стрельбу по людям.
Его личность установлена — 40-летний Девейн Крэддок. О мотивах преступника на данный момент ничего неизвестно.
Нападавший в ходе перестрелки с полицией ликвидирован. На месте происшествия обнаружили пистолет калибра
«Это самый печальный день в истории Вирджинии-Бич», — заявил мэр города, комментируя трагедию.