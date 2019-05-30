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Происшествия

В Казахстане преступники, среди которых кыргызстанцы, создали сеть ложных клиник

В Казахстане в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан руководитель организованной преступной группы, создавший сеть ложных клиник. Об этом сообщило издание NUR KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК. 

В состав преступной группы входили граждане России и Кыргызстана.

«Преступная группа в четырех регионах Казахстана создала сеть ложных клиник, работавших под видом диагностики и лечения людей. Через специально созданный кол-центр заманивали в клиники малообеспеченных граждан для бесплатной консультации и диагностики. Затем предоставляли клиентам список необходимых медицинских услуг с указанием цены и периодичностью лечения. Тем, кто был не в состоянии заплатить, предлагали услуги по кредитованию. Доверчивые граждане оформляли кредит и перечисляли деньги на счет клиник», — сообщает сайт NUR KZ.

По предварительным данным, причиненный материальный ущерб составляет более 75 миллионов тенге (около 13,5 миллиона сомов).
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