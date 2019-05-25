В Бишкеке парня избили до смерти. Задержан 23-летний подозреваемый

В Бишкеке оперативники службы криминальной милиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, пострадавший поступил 3 марта в реанимационное отделение Национального госпиталя с ушибом головного мозга и мозговой комой. Его обнаружили на улице Краснознаменной. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, не приходя в сознание, он скончался 10 марта.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 138 части 3 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

Установлено, что 2 марта примерно в 21.30 на пересечении улиц Кулиева и Рыскулова произошла драка между молодыми людьми, после которой пострадавший побежал в сторону улицы Краснознаменной. За ним побежал неизвестный парень. Сотрудники милиции задержали подозреваемого Б.А., 1996 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.