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Кыргызстанец с поддельными документами задержан в Мурманске

Сотрудники уголовного розыска в Мурманске задержали гражданина Кыргызстана с поддельными документами. Об этом сообщило издание «Вечерний Мурманск».

По его данным, 42-летний мужчина находился в межгосударственном розыске. При задержании он предъявил сотрудникам полиции документы, которые у оперативников вызвали подозрения. После проверки выяснилось, что документы поддельные. Личность задержанного подтвердили по отпечаткам пальцев.

Сотрудникам правоохранительных органов задержанный рассказал, что в Мурманске работает водителем такси. При этом водительское удостоверение у него тоже оказалось поддельным, его он приобрел в Москве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Мужчина сейчас находится под стражей. В России ему грозит арест на срок до шести месяцев.
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