18:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Племянник выстрелил в дядю из охотничьего ружья. Мужчине ампутировали ногу

В селе Ак-Торпок Московского района милиция задержала 23-летнего мужчину, выстрелившего в своего дядю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Раненого мужчину госпитализировали в территориальную больницу. По предварительным данным, после операции потерпевшему ампутировали ногу.

«Между родственниками произошла ссора, в ходе которой молодой человек выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-16. Назначены необходимые экспертизы. Задержанный арестован на два месяца и отправлен в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 795
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет турнир по стрельбе памяти сотрудников подразделения «Альфа»
В США два ученика расстреляли одноклассников. Есть погибшие и раненые
Нападения на мечети в Новой Зеландии: число погибших выросло до 49 человек
Число погибших при стрельбе в мечетях Новой Зеландии увеличилось до 40 человек
В результате расстрела мечетей в Новой Зеландии погибли 27 человек
Разбой в Беш-Кунгее. Потерпевшие находятся в тяжелом состоянии
В селе Беш-Кунгей неизвестные устроили стрельбу и украли деньги. Подробности
В селе Беш-Кунгей неизвестные стреляли в машину. Водитель ранен
В США преступник застрелил пять человек в банке и сам вызвал полицию
В городе Ош милиция задержала парня, стрелявшего в воздух из пистолета
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержали пятерых парней, которые избивали и&nbsp;грабили граждан В Бишкеке задержали пятерых парней, которые избивали и грабили граждан
Участника группового изнасилования невесты выслали из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Казахстан Участника группового изнасилования невесты выслали из Кыргызстана в Казахстан
В&nbsp;Бишкеке отец избил семилетнего сына до&nbsp;сотрясения мозга и&nbsp;сломал руку В Бишкеке отец избил семилетнего сына до сотрясения мозга и сломал руку
В&nbsp;городе&nbsp;Ош напали на&nbsp;журналиста Ыдырыса Исакова В городе Ош напали на журналиста Ыдырыса Исакова
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов