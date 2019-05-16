Племянник выстрелил в дядю из охотничьего ружья. Мужчине ампутировали ногу

В селе Ак-Торпок Московского района милиция задержала 23-летнего мужчину, выстрелившего в своего дядю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Раненого мужчину госпитализировали в территориальную больницу. По предварительным данным, после операции потерпевшему ампутировали ногу.

«Между родственниками произошла ссора, в ходе которой молодой человек выстрелил из охотничьего ружья ИЖ-16. Назначены необходимые экспертизы. Задержанный арестован на два месяца и отправлен в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили в ГУВД.