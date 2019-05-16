В Чуйской области после пьяной ссоры мужчина убил односельчанина

В Сокулукском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 12 мая в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение об обнаружении в одном из домов села Военно-Антоновка трупа мужчины с телесными повреждениями. Убитым оказался 53-летний Т.В.

Сотрудники криминальной милиции ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении преступления задержали и водворили в изолятор временного содержания 23-летнего местного жителя.

Фото ГУВД Чуйской области

По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве пьяной ссоры между односельчанами.