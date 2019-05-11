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Происшествия

Австралийский пилот потерял сознание, и самолет 40 минут летел самостоятельно

Фото Flightradar24. Маршрут полета неуправляемого самолета

В Австралии пилот-стажер потерял сознание, и самолет самостоятельно летел 40 минут. Об этом сообщило ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Летчик выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аделаидский аэропорт «Парафилд». По информации бюро, накануне перед полетом стажер плохо спал ночью, а на завтрак съел лишь плитку шоколада. Кроме того, незадолго до этого он простудился.

Почувствовав головную боль, летчик поставил автопилот. Диспетчеры пытались установить с ним связь, однако им удалось это сделать, как только пилот пришел в себя, пролетая над океаном.

Несмотря на случившееся, пилот с помощью диспетчеров успешно сел в «Парафилде».

Летная школа в Аделаиде, где стажировался пилот, намерена принять меры после происшествия. В частности, перед полетом учащихся обяжут сообщать о времени последнего сна и приема пищи.
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