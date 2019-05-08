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Происшествия

В США два ученика расстреляли одноклассников. Есть погибшие и раненые

Фото © AP Photo/David Zalubowski. На месте происшествия

Один человек погиб, семь получили ранения в результате стрельбы в школе в населенном пункте Хайлендс-Ранч в 40 километрах от Денвера в американском штате Колорадо. Об этом сообщило РБК.

Четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что один из них скончался в больнице.

Двое подозреваемых в стрельбе задержаны. По данным полиции, оба учащиеся этой школы.

Каковы мотивы стрелявших, пока не известно. Reuters со ссылкой на отца одного из учеников, который стал свидетелем событий, сообщило, что один из стрелков вошел в класс и начал стрелять из пистолета, второй уже был в классе.

«Парень вытащил пистолет из футляра для гитары и начал стрелять», — передал собеседник слова своего сына.

Стрельба произошла около 14.00 по местному времени (00:02 по Бишкеку).

Учеников школы эвакуировали. В ней обучаются 1 тысяча 850 школьников разных возрастов.
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