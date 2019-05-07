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Происшествия

В Таш-Кумыре чиновники выдали под индивидуальное строительство земли озеленения

В Таш-Кумыре выявлен факт злоупотребления должностным положением бывших ответственных лиц мэрии города при выдаче в частную собственность земельного участка под индивидуальное строительство. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, бывшие должностные лица мэрии Таш-Кумыра без соблюдения порядка очередности предоставили гражданину М.А. земельный участок площадью 3 гектара из категории земель под озеленение. Они же вынесли постановление о переведении 1,4 гектара участка из категории земель под озеленение в земли под индивидуальное строительство.

«Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса. Ведется досудебное производство», — говорится в сообщении.
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