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Граждане Кыргызстана вброд через реку Чу пытались пробраться в страну

Пограничники управления Государственной пограничной службы по Чуйской области с сотрудниками ГКНБ задержали двух граждан Кыргызстана, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

По его данным, 5 мая граждане Ж.О., 1968 года рождения, и Н.Ш., 1975 года рождения, пересекли реку Чу вброд из Казахстана в Кыргызстан.

Задержан и гражданин КР С.У., 1993 года рождения, который ждал нарушителей на автомашине вблизи государственной границы.

Кыргызстанцы нарушили миграционное законодательство Казахстана и решили пересечь госграницу вне пункта пропуска.
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