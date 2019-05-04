Boeing 737 упал в реку в США

В США Boeing 737 упал в реку. Об этом сообщает Газета.Ru.

По ее данным, самолет со 143 пассажирами на борту съехал в реку после посадки в аэропорту военно-морских сил США города Джэксонвилл вечером 3 мая. Борт ушел под воду только наполовину, поскольку река в этих местах неглубокая, сообщили власти города.

При инциденте травмы получил 21 человек. Все они доставлены в больницы, угрозы жизни и здоровью нет.

«Самолет коммерческого рейса упал в воду. Звонили из Белого дома, они держат ситуацию на контроле. Мы все одна семья. Один гражданин. Один город», — написал в твиттере мэр Джэксонвилля Лени Карри.

Известно, что полет выполняла авиакомпания Miami Air International. Самолет летел с базы на Кубе во Флориду. Boeing доставлял военнослужащих, членов их семей и других посетителей Гуантанамо.