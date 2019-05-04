14:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Boeing 737 упал в реку в США

Фото шерифа города Джексонвилла, штат Флорида. Авария самолета Boeing 737 во Флориде

В США Boeing 737 упал в реку. Об этом сообщает Газета.Ru.

По ее данным, самолет со 143 пассажирами на борту съехал в реку после посадки в аэропорту военно-морских сил США города Джэксонвилл вечером 3 мая. Борт ушел под воду только наполовину, поскольку река в этих местах неглубокая, сообщили власти города.

При инциденте травмы получил 21 человек. Все они доставлены в больницы, угрозы жизни и здоровью нет.

«Самолет коммерческого рейса упал в воду. Звонили из Белого дома, они держат ситуацию на контроле. Мы все одна семья. Один гражданин. Один город», — написал в твиттере мэр Джэксонвилля Лени Карри.

Известно, что полет выполняла авиакомпания Miami Air International. Самолет летел с базы на Кубе во Флориду. Boeing доставлял военнослужащих, членов их семей и других посетителей Гуантанамо.
Ссылка:
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
У Boeing в воздухе развалился двигатель, пассажиры сняли это на видео
Президент встретился с детьми, потерявшими родных при крушении «Боинга»
Крушение «Боинга». МВД и Генпрокуратура продолжают расследование
Чтобы помнили. На месте крушения «Боинга-747» открыли памятник
В небе над США нарисовали гигантский «самолет мечты»
Родственники погибших в поселке Дачи СУ отправились на отдых в Турцию
Журналисты решили судиться с МЧС Кыргызстана
Король Нидерландов тайно работает пилотом пассажирского самолета
Из-за халатности механиков самолет Дональда Трампа мог взорваться в воздухе
Пострадавшие из-за крушения «Боинга-747» оформляют документы на компенсации
Популярные новости
Мужчина привязал ребенка к&nbsp;машине и&nbsp;протащил его несколько метров в&nbsp;Бишкеке Мужчина привязал ребенка к машине и протащил его несколько метров в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали адвоката за&nbsp;вымогательство взятки В Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали адвоката за вымогательство взятки
Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак
На&nbsp;границе опять конфликт. Жители Воруха разбили стекло машины главы Ак-Сая На границе опять конфликт. Жители Воруха разбили стекло машины главы Ак-Сая
Бизнес
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
В&nbsp;Бишкеке прошла акция &laquo;Посади деревО!&raquo; В Бишкеке прошла акция «Посади деревО!»
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии