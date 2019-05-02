Пили, поссорились. В Токмаке задержаны подозреваемые в убийстве

В Токмаке задержаны подозреваемые в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 29 апреля из территориальной больницы в дежурную часть ОВД города сообщили о поступлении тела мужчины с признаками насильственной смерти.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 138 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР, и начато досудебное производство. Убитым оказался 61-летний Г.Ф.

По подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое местных жителей.

По предварительной версии, преступление совершено на почве пьяной ссоры.

В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.