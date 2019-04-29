За вымогательство денег задержали сотрудника «Северэлектро»

Начальник отдела РЭС ОАО «Северэлектро» У.Н. пойман с поличным при получении вознаграждения в 35 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП с заявлением обратился гражданин Ж.Ш. Он рассказал, что начальник отдела РЭС ОАО «Северэлектро» незаконно требует с него 50 тысяч сомов за положительное решение по документам, необходимым для получения технических условий и вывода из сушилки многоквартирного дома трансформаторной подстанции во двор.

На протяжении месяца начальник отдела РЭС несколькими траншами получил требуемые 50 тысяч сомов. При получении последних 35 тысяч сомов и выдачи разрешения мужчину поймали с поличным.