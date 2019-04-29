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Происшествия

Находившиеся в розыске мошенница и хулиган из Кыргызстана задержаны в России

В Санкт-Петербурге задержали кыргызстанцев, разыскиваемых на родине за преступления. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, 36-летняя уроженка Нарынской области К.Ж. разыскивалась ГСБЭП за мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения, незаконную выдачу и получение кредита.

В 2015 году, работая специалистом отдела микрофинансирования в одном из банков,  она вступила в сговор и выдавала кредит под фиктивный бизнес.

В результате причинен материальный ущерб более чем в 8 миллионов сомов, который не возмещен. Решается вопрос об экстрадиции.

В Санкт-Петербурге также задержали гражданина М.А., 1995 года рождения, уроженца Кара-Суйского района. Он разыскивался как скрывшийся от органов следствия за хулиганство, совершенное группой лиц.

Прорабатывается вопрос отправления разыскиваемого М.А на родину для привлечения к уголовной ответственности.
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