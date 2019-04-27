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Издевался над матерью и сестрой. В Ноокате осужден местный житель, убивший брата

Ноокатский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве местного жителя к 13 годам лишения свободы. Он признан виновным в убийстве брата.

В приговоре суда указывается, что мужчина, выпив спиртное, несколько раз ударил родственника топором, а затем душил его. Когда потерпевший потерял сознание, брат оставил его умирать в подвальном помещении дома.

«В ходе судебных разбирательств обвиняемый свою вину полностью признал. По его словам, он приходится погибшему сводным братом. Погибший, со слов подсудимого, много выпивал, бил мать и сестру. В день убийства он пришел домой к матери, распив с братом несколько бутылок водки, потом стал нецензурно выражаться в адрес сестры и матери. Мужчина взял в руки топор и стал бить им брата по голове, а затем снял веревку с его штанов и начал душить. Когда тот потерял сознание, обвиняемый подумал, что тот спит», — уточняется в приговоре суда.

Подсудимого задержали после того, как мать и сестра вызвали милицию.
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