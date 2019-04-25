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Происшествия

В Оше за 5 дней милиция раскрыла три тяжких преступления, совершенных женщинами

В Оше за 5 дней милиция раскрыла три тяжких преступления, совершенных женщинами. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что все подозреваемые задержаны, две из них водворены в СИЗО.

«18 апреля сотрудники милиции задержали 40-летнюю жительницу Оша. Женщина во время конфликта с мужем ударила его отверткой в грудь. От полученных ран мужчина скончался в больнице. Причина конфликта — мужчина приревновал ее к рабочему. 19 апреля была убита 67-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержана ее дочь. Она убила свою мать из-за финансов. 22 апреля в Оше был обнаружен труп мужчины. Задержанная призналась, что ударила его ножом, потому что он хотел ее изнасиловать», —  проинформировали в УВД.
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