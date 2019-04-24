В Москве раскрыто убийство. Задержан гражданин Кыргызстана

Сотрудники представительства МВД КР в РФ вместе с российскими коллегами раскрыли тяжкое преступление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в конце марта 2019 года обратились граждане Кыргызстана с просьбой найти без вести пропавшего родственника, 38-летнего мужчину, который 23 марта вышел из дома в Москве и не вернулся. Со слов родственников, мужчина в тот день был с друзьями, позже принадлежащая ему автомашина исчезла со двора. На этом автомобиле он занимался частным извозом.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий близ городского округа Домодедово, недалеко от трассы, на поле был обнаружен труп неизвестного мужчины азиатской внешности на вид 40 лет с множественными колото-резаными ранами в области лица, шеи и спины.

По данному факту были назначены судебно-медицинская и другие экспертизы. Возбуждено уголовное дело. Убитым оказался разыскиваемый кыргызстанец.

Милиция начала поиск подозреваемых в убийстве и установила 25-летнего гражданина КР.

Выяснилось, что машину, принадлежащую убитому, он продал перекупщикам за 200 тысяч рублей.

Подозреваемый в убийстве водворен в СИЗО.