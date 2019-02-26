В Бишкеке в драке из-за девушек погиб парень

В Бишкеке по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан 23-летний Т.А. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 24 февраля в милицию поступил вызов о том, что на площади Ала-Тоо произошла драка. Приехавшая на место следственно-оперативная группа никого не нашла.

«Позже о пациенте с колото-резаными ранениями в милицию сообщили из больницы. 18-летний Ж.Р. скончался во время операции. Выяснилось, что 24 февраля парень с друзьями отмечал день рождения. На мероприятие пригласили двух девушек, между гостями возник конфликт. Девушки пригласили на разборки своих друзей. После произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Двое парней получили ножевые ранения», — отметили в ГУВД.

Подозреваемый водворен в ИВС. Устанавливаются соучастники преступления.