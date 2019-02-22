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В Бишкеке выявили факт работы вьетнамцев без разрешительных документов

В Бишкеке выявили факт нарушения правил привлечения и использования в Кыргызстане иностранной рабочей силы. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП обратилась гражданка Вьетнама. Она рассказала, что кыргызстанка незаконно трудоустроила ее соотечественников без специального разрешения Государственной миграционной службы. Чтобы прояснить обстоятельства дела, ГСБЭП получила разрешение Первомайского райсуда на обыск.

«Были опасения, что подлежащие изъятию предметы и документы, представляющие значение для данного дела, из-за промедления могли быть утрачены или уничтожены. Сразу после получения разрешения провели обыск. Выяснилось, что в швейном цеху незаконно трудились четверо граждан Вьетнама. По делу ведется досудебное производство», — подчеркнули в ГСБЭП.
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