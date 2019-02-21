В Чуйской области мужчина убил собутыльника и спрятал тело в шкафу

В Иссык-Атинском районе Чуйской области Кыргызстана задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, еще 8 января в милицию с заявлением о пропаже брата обратилась женщина. Она указала, что в декабре 2018-го 43-летний С.М. вышел из дома в селе Милянфан и не вернулся.

«В ходе следствия милиционеры выяснили, что 27 декабря прошлого года пропавший с приятелем распивал спиртное у себя дома. Между мужчинами произошла драка, в результате которой хозяин дома скончался. Чтобы скрыть преступление, гость спрятал тело убитого в шкафу, который стоял во дворе дома погибшего», — отметили в ГУВД.

Подозреваемого задержали накануне и водворили в ИВС.