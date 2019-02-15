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Коррупция в налоговой. Начальника УГНС временно отстранили от должности

Начальник управления Государственной налоговой службы по Ала-Букинскому району Джалал-Абадской области временно отстранен от должности. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

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По ее данным, следственный отдел ГСБЭП расследует уголовное дело о вымогательстве взятки.

Напомним, что начальник одного из районных подразделений УГНС по Джалал-Абадской области и два инспектора, пользуясь служебным положением, вымогали деньги у индивидуального предпринимателя. Первую часть взятки в 50 тысяч сомов инспекторы получили банковским переводом на имя одного из них. 18 января 2019 года в качестве второй части взятки они потребовали автомобиль «Мерседес-Бенц» за положительное решение в снижении налоговой задолженности.

«После задержания главный инспектор УГНС по Ала-Букинскому району Джалал-Абадской области решением Первомайского районного суда Бишкека заключен под стражу в СИЗО-1. А в феврале временно отстранен от должности начальник УГНС по Ала-Букинскому району. Сейчас проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к этому преступлению», — заключили в ГСБЭП.
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