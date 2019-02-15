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Мужчину, ранившего из дробовика односельчанина, приговорили к 10 годам тюрьмы

Кадамджайский районный суд Баткенской области приговорил мужчину, ранившего из дробовика своего односельчанина, к 10 годам лишения свободы. 

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Кроме того, суд назначил обвиняемому в попытке убийства штраф в 220 тысяч сомов.

В приговоре суда указывается, что 22-летний К.у.А. приехал из России в августе 2018 года. В родном селе он взял из дома дробовик, пришел к односельчанину и выстрелил ему в лицо.

«После совершения преступления обвиняемый скрылся, потерпевшего госпитализировали. В ходе судебных заседаний подсудимый признал свою вину. Выяснилось, что между К.у.А. и его односельчанином ранее были неприязненные отношения. После очередной словесной перепалки обвиняемый выстрелил из ружья», — уточняется в приговоре.

Напомним, что в январе 2019-го обвиняемого в покушении на убийство милиция экстрадировала из Казахстана.
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