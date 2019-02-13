В Сокулуке мужчину убили и бросили в подвале

В Сокулукском районе милиция задержала 35-летнюю Я.А. и 37-летнего Ц.В. по подозрению в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

11 февраля на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время осмотра в подвале дома милиционеры обнаружили труп мужчины европейской внешности с признаками насильственной смерти.

«Тело находилось в гнилостном состоянии с признаками повреждения грызунами. Личность мужчины установили, им оказался уроженец Иссык-Кульской области, ранее судимый 42-летний О.С.», — отметили в милиции.

По подозрению в совершении преступления задержаны сожительница мужчины 35-летняя Я.А. и 37-летний Ц.В. Они водворены в ИВС. По предварительным данным, преступление совершено в конце декабря 2018 года во время распития спиртных напитков, добавили в ГУВД.