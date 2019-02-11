Близ Кара-Балты мужчина скончался от переохлаждения

В селе Эриктуу Жайылского района в одном из каналов найден труп 26-летнего М.М. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. По предварительным данным, парень умер от переохлаждения.

«Сообщение о трупе в милицию поступило 9 февраля. Правоохранители установили, что за день до смерти 26-летний житель села Степного М.М. был на дне рождения у друга в Кара-Балте. Молодые люди распивали спиртное. По возвращении домой погибший вышел из машины и не вернулся. Приятели начали искать его, но не нашли. Поиски продолжили на следующий день. Когда обнаружили труп, то заявили в милицию», — проинформировали в ГУВД.