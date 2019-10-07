08:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Гибель в шахтах. Мухаммедкалый Абылгазиев поручил оказать помощь семьям погибших

Фото аппарата правительства КР. Совещание в связи с ЧС на шахтах в Баткенской области

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание в связи с чрезвычайными происшествиями на шахтах в Баткенской области, которые привели к гибели людей. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По информации директора Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева, трагедия в Кадамджайском районе произошла из-за несоблюдения мер технической безопасности на заброшенных и законсервированных участках шахт, где велась нелегальная добыча угля.

В Лейлекском же районе трое граждан погибли в результате грубого несоблюдения требований безопасности со стороны компании-обладателя лицензии на добычу угля.

Мухаммедкалый Абылгазиев выразил соболезнования родным и близким погибших граждан и пожелал выздоровления пострадавшим. Он распорядился оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Глава кабмина поручил соответствующим государственным органам принять самые жесткие меры для недопущения таких случаев и оказать медицинскую помощь пострадавшим. 
Ссылка:
просмотров: 1224
Версия для печати
Материалы по теме
В Майлуу-Суу машина упала в реку. Все находящиеся в салоне погибли
В школе на ребенка упали ворота. К каким выводам пришла комиссия
В России погиб боксер из Кыргызстана. Открыт сбор средств на похороны на родине
В Бишкеке 19-летний парень упал в БЧК. Его ищут спасатели
На трассе Бишкек — Ош женщина пошла в туалет и сорвалась с обрыва
В школе на ребенка упали ворота. Директор, завуч и учителя получили выговор
Двухлетний ребенок родителей-кыргызстанцев выпал с третьего этажа в Москве
Ребенка, на которого упали футбольные ворота, перевели из отделения реанимации
Шансов найти живыми казахских альпинистов на пике Победы в Кыргызстане нет
Иркутский альпинист погиб на пике Победы в Кыргызстане
Популярные новости
Партия &laquo;Ата-Журт&raquo; пойдет на&nbsp;парламентские выборы&nbsp;&mdash; 2020 самостоятельно Партия «Ата-Журт» пойдет на парламентские выборы — 2020 самостоятельно
В&nbsp;Кыргызстане снизят штрафы за&nbsp;ряд нарушений ПДД В Кыргызстане снизят штрафы за ряд нарушений ПДД
Джипы в&nbsp;подарок. Депутат не&nbsp;видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева Джипы в подарок. Депутат не видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева
Президент России Владимир Путин отпразднует 67-летие с&nbsp;родными на&nbsp;природе Президент России Владимир Путин отпразднует 67-летие с родными на природе
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
10 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 октября, среда
23:55
Это была самооборона. В ГУВД прокомментировали инцидент с начальником отдела
23:48
Парящие цифры: китайцы сделали необычный проекционный дисплей для авто
23:31
В Бишкеке начали сезонную очистку арыков
23:29
Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест
23:08
Ледовое побоище в Казахстане: хоккеисты заработали 258 минут штрафа