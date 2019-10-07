Гибель в шахтах. Мухаммедкалый Абылгазиев поручил оказать помощь семьям погибших

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание в связи с чрезвычайными происшествиями на шахтах в Баткенской области, которые привели к гибели людей. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По информации директора Госэкотехинспекции Джолдошбека Джунушева, трагедия в Кадамджайском районе произошла из-за несоблюдения мер технической безопасности на заброшенных и законсервированных участках шахт, где велась нелегальная добыча угля.

В Лейлекском же районе трое граждан погибли в результате грубого несоблюдения требований безопасности со стороны компании-обладателя лицензии на добычу угля.

Мухаммедкалый Абылгазиев выразил соболезнования родным и близким погибших граждан и пожелал выздоровления пострадавшим. Он распорядился оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Глава кабмина поручил соответствующим государственным органам принять самые жесткие меры для недопущения таких случаев и оказать медицинскую помощь пострадавшим.