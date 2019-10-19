В России прорвало дамбу на золотом прииске. Погибли 12 человек

Число погибших при прорыве дамбы в поселке золотодобытчиков в Красноярском крае России выросло до 12 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС.

Ранее спасатели заявили, что судьба 14 человек остается неизвестной, 19 получили различные ранения.

Фото © Readovka. Кадры с места прорыва дамбы

Сегодня около 5.00 (по Бишкеку) в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.

По данным источника ТАСС, волна после прорыва дамбы достигала 4 метров, «выше поселка старателей, селевой поток». Она практически смыла два рабочих общежития временного типа.

Фото © Readovka. Кадры с места прорыва дамбы

Источник уточнил, что поселок старателей находится в тайге, в труднодоступной местности, из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью. Сейчас на месте работают спасатели.