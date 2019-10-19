В России прорвало дамбу на золотом прииске. Погибли 12 человек

Число погибших при прорыве дамбы в поселке золотодобытчиков в Красноярском крае России выросло до 12 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС.
Ранее спасатели заявили, что судьба 14 человек остается неизвестной, 19 получили различные ранения.
Сегодня около 5.00 (по Бишкеку) в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.
По данным источника ТАСС, волна после прорыва дамбы достигала 4 метров, «выше поселка старателей, селевой поток». Она практически смыла два рабочих общежития временного типа.
Источник уточнил, что поселок старателей находится в тайге, в труднодоступной местности, из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью. Сейчас на месте работают спасатели.