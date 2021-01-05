В селе Красная речка мужчина замерз насмерть. Осторожно, фото

В селе Красная речка обнаружено тело замерзшего мужчины. Фото и видео с погибшим распространилось в мессенджерах.

Авторы видео просили опознать погибшего.

В ГУВД Чуйской области 24.kg подтвердили эту информацию. В ведомстве отметили, что сообщение об обнаружении трупа поступило им 3 января.

«Выехавшие на место сотрудники ОВД Иссык-Атинского района не выявили никаких телесных повреждений у погибшего. Личность мужчины установлена. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Предположительно, мужчина умер от переохлаждения и алкогольной интоксикации», — сообщили в ГУВД.