В Бишкеке от переохлаждения скончались трое бездомных. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, за последние 10 дней сотрудники Центра экстренной медицины столицы подобрали на улицах города 11 человек без определенного места жительства.

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«Всех доставили в организации здравоохранения Бишкека, согласно графику дежурств, и в социальные приюты», — отметили в ведомстве.

В Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы 25-26 ноября доставили 12 умерших бездомных.

«У троих после вскрытия подтвердили смерть от переохлаждения. В остальных девяти случаях другие причины смерти», — сказали в Минздраве.

В понедельник в Бишкеке выпал снег и резко похолодало.