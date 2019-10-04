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Общество

В школе на ребенка упали ворота. К каким выводам пришла комиссия

Комиссия, разбиравшая несчастный случай в школе № 89, где футбольные ворота упали на голову мальчику, определила две причины произошедшего. Об этом 24.kg рассказала заместитель начальника управления образования мэрии Бишкека Наталья Никифорова.

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«Одна организационная — почему учителя физкультуры не было на месте, когда классный руководитель привела учеников. Вторая — техническая. Почему ворота, которые должны стоять на улице, появились внутри помещения», — отметила она.

Наталья Никифорова подчеркнула, что учителя и директор школы получили выговоры. Она добавила, что управление и администрация школы не снимают с себя вины за инцидент.

«Ребенок сейчас находится дома, директор к нему приходит. Подрядная организация взяла обязательство помочь мальчику восстановить здоровье», — рассказала она.

Замначальника объяснила, почему ворота не были закреплены. По ее словам, подразумевалось, что на момент игры в баскетбол они будут переноситься.

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«Их демонтировали, сейчас идет инвентаризация всех спортивных залов и площадок на предмет профилактики детского травматизма», — сказала Наталья Никифорова.

По ее словам, проблема заключается в том, что на момент утверждения проекта школ не присутствует ЦГСЭН. «Центр — контролирующий орган, который должен определить, соответствует ли проект требованиям СанПиНа. Не участвует и специалист управления образования. Нам такие ворота вообще не нужны, поскольку в программе нет футбола в зале», — отметила она.

Наталья Никифорова добавила, что теперь специалисты управления будут принимать участие в утверждении проекта школ.

Несчастный случай произошел 6 сентября. Ученика доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.
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