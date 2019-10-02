В России погиб боксер из Кыргызстана. Открыт сбор средств на похороны на родине

В России собирают деньги для перевозки на родину тела Болота Атакулова, погибшего в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Об этом сообщает аккаунт ЧП Ленинск-Кузнецкий 112 в «ВКонтакте».

Тренер по боксу Болот Атакулов отдыхал в баре вместе с девушкой. Одному из посетителей не понравилось, как он разговаривает со спутницей, и они вышли на улицу разобраться по-мужски. В итоге 25-летнего спортсмена госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

В отношении пьяного нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сегодня спортсмен скончался в больнице. Теперь его сестра собирает деньги на транспортировку погибшего на родину в Кыргызстан и похороны.

Сообщается, что он был чемпионом Кузбасса и Сибири по боксу и победителем первенства России.