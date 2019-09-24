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Происшествия

На трассе Бишкек — Ош женщина пошла в туалет и сорвалась с обрыва

На трассе Бишкек — Ош недалеко от Кара-Куля женщина упала с обрыва в реку. Информацию об этом 24.kg подтвердили в МЧС Кыргызстана.

По предоставленным данным, информация о несчастном случае в ведомство поступила примерно в 23.00. «На место выехали 11 спасателей, примерно в 1.40 они нашли в реке тело женщины 1969 года рождения», — сообщили в МЧС.

В УВД Джалал-Абадской области отметили, что женщина с родственниками возвращалась из Бишкека.

«Она попросила супруга остановить машину, чтобы сходить в туалет. Зашла за бордюр, там был обрыв высотой 100-150 метров. Она его не увидела и упала», — рассказали в управлении.
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