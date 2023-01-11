Аномальные холода. Советы врачей, как избежать переохлаждения

МЧС Кыргызстана предупредило, что в стране ожидается аномальный холод. Такая погода увеличивает вероятность переохлаждения и обморожения. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали, как этого избежать.

Переохлаждение организма (гипотермия) — состояние, при котором температура тела снижается до 35 градусов и ниже. Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела под воздействием низких температур воздуха.

Переохлаждение особенно опасно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, так как у детей терморегуляция организма полностью не сформирована, а у пожилых людей при некоторых болезнях эта функция чаще всего нарушена.

Простые правила, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения: