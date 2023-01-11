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Общество

Аномальные холода. Советы врачей, как избежать переохлаждения

МЧС Кыргызстана предупредило, что в стране ожидается аномальный холод. Такая погода увеличивает вероятность переохлаждения и обморожения. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали, как этого избежать.

Переохлаждение организма (гипотермия) — состояние, при котором температура тела снижается до 35 градусов и ниже. Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела под воздействием низких температур воздуха.

Переохлаждение особенно опасно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, так как у детей терморегуляция организма полностью не сформирована, а у пожилых людей при некоторых болезнях эта функция чаще всего нарушена.

Простые правила, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения:

  • Необходимо правильно одеваться: обувь должна быть по сезону, не тесной, с теплой стелькой и высокой подошвой, для рук лучше выбрать не перчатки, а варежки из непродуваемой ткани с мехом внутри, щеки и подбородок можно защитить шарфом, головной убор обязателен и взрослым, и детям, в ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смазать защитным кремом, но не увлажняющим, одеваться многослойно, но при этом носить свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;
  • Не выходить в морозную погоду голодным, уставшим. Рекомендуется принимать горячую пищу, горячий чай, желательно с лимоном, медом, не менее чем за полчаса до выхода из дома;
  • Не принимать спиртные напитки. Алкогольное опьянение только вызывает иллюзию согревания, но на самом деле происходит расширение сосудов и организм начинает больше расходовать тепла;
  • Не курить на морозе, так как во время курения происходит спазм сосудов, уменьшается приток крови к конечностям;
  • Ограничивать нахождение на улице. Как только чувствуете, что замерзаете, как можно скорее зайти погреться в любое теплое помещение — магазин, кафе, аптеку и другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255299/
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