В Чуйской области шесть человек осудили по делу об убийстве мужчины

Жайылский районный суд приговорил шесть человек к срокам от шести до 16 лет лишения свободы, признав их виновными в убийстве мужчины.

По версии следствия, А.З. прожила с мужем 10 лет, который постоянно издевался над ней и детьми. В 2017 году погибший побил ее 18-летнего сына и выгнал из дома.

«Молодой человек решил отомстить обидчику. Вместе с братом и друзьями выследил отчима и связал его. Отправив других участников преступления по домам, парень избил, а затем задушил мужчину. После молодой человек пришел к матери и тете за советом. Вместе они закопали труп недалеко от дома», — указано в приговоре суда.

Подсудимый вину полностью признал. Он сообщил, что в день убийства отчим беспричинно пнул его, а затем выгнал из дома.

«Мама сказала, что уйдет из дома со мной. Она позвонила сестре, и та пришла, чтобы поддержать ее. Мы собрали вещи и ушли, а через некоторое время я позвал друзей. Когда отчим открыл ворота, вместе с ними побил его, а затем отправил их домой. С братом мы завернули труп в одеяло и закопали примерно в 300 метрах от дома. Никто не видел, как я убивал отчима, и никто об этом не знал», — сказал подсудимый.