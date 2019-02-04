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Происшествия

В городе Ош милиция задержала подростков, издевавшихся над пожилым мужчиной

В Оше милиция задержала подростков, издевавшихся над пожилым мужчиной. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где двое подростков, ударив мужчину, стали издеваться над ним.

«Мужчине 58 лет. Троим подросткам по 16 лет, все они студенты. После задержания виновники решили оправдаться тем, что мужчина, над которым они издевались, часто приходил к ним во двор пьяным. Они признали свою неправоту и попросили прощения у потерпевшего», — прокомментировали в УВД.

Сам потерпевший простил подростков и не стал писать заявление в милицию.
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