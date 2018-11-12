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Происшествия

В Беловодском мужчины сожгли односельчанина. Свидетеля тоже пытались убить

Сотрудники ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района задержали четверых подозреваемых в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что сообщение о пациенте с ножевым ранением поступило в ОВД Московского района из территориальной больницы.

«Выяснилось, что 25 октября четверо мужчин приехали к потерпевшему домой и предложили выпить в поле. После распития спиртного знакомые избили мужчину и ранили его в живот. Предположив, что потерпевший умер, они бросили его в арык и уехали, забросав сверху камышами», — сообщили в ГУВД.

Мужчина пришел в сознание и добрался до трассы, откуда на попутной машине доехал до территориальной больницы. Потерпевший оказался свидетелем тяжкого преступления. 

«Приятели решили убить мужчину как свидетеля. Он видел, как подозреваемые жестоко избили односельчанина и сожгли его тело. Милиция задержала всех четверых подозреваемых. Ими оказались 24-летний К.Р., 25-летний Б.Е., 38-летний К.И. и 40-летний К.Н. Ранее судимы за скотокрадство, грабеж и кражи. Возбуждено уголовное по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Задержанные водворены в ИВС ОВД Московского района», — проинформировали в ГУВД Чуйской области.
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