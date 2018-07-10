Об утверждении порядка проведения оценки качества и безопасности медизделий

Постановление Правительства КР № 313 от 5 июля 2018 года
Об утверждении Порядка проведения оценки качества и безопасности медицинских изделий
В целях реализации статьи 11 Закона Кыргызской Республики «Об обращении медицинских изделий», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения оценки качества и безопасности медицинских изделий" согласно приложению.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического регламента «О безопасности изделий медицинского назначения» от 1 февраля 2012 года № 74 следующие изменения:
— второе предложение пункта 3 исключить;
в Техническом регламенте «О безопасности изделий медицинского назначения», утвержденном вышеуказанным постановлением:
— главу 8 и приложение 5 признать утратившими силу.
3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:
— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;
— принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления,
— внести в установленном порядке предложения о внесении изменений в Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.