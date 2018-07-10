Об утверждении порядка проведения оценки качества и безопасности медизделий

Постановление Правительства КР № 313 от 5 июля 2018 года



Об утверждении Порядка проведения оценки качества и безопасности медицинских изделий

В целях реализации статьи 11 Закона Кыргызской Республики «Об обращении медицинских изделий», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения оценки качества и безопасности медицинских изделий" согласно приложению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Технического регламента «О безопасности изделий медицинского назначения» от 1 февраля 2012 года № 74 следующие изменения:

— второе предложение пункта 3 исключить;

в Техническом регламенте «О безопасности изделий медицинского назначения», утвержденном вышеуказанным постановлением:

— главу 8 и приложение 5 признать утратившими силу.

3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления,

— внести в установленном порядке предложения о внесении изменений в Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2012 года № 85.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.