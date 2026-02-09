Кыргызстанцев призывают воздержаться от БАД. Список

В целях предупреждения возможного вреда здоровью населению Кыргызстана рекомендуют воздержаться от приобретения и употребления ряда биологически активных добавок (БАД) к пище. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, некоторые БАД не соответствуют требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Перечень продукции:

BioTechUSAVITAMIN D3,

Витамин D3 2000 МЕ ТМ NaturalSupp,

Strimex Vitamin D3 + K2 (Strimex Sports Nutrition),

Витамин D3 2000 МЕ (холекальциферол),

ULTRASUPPS Vitamin D3 & K2,

Шипучие таблетки. Мультивитамины + минералы,

Кальций + Витамин D3,

OstroVit Vitamin D3 + K2,

UESUPPS Ultra Energy Vitamin D3 2000 IU,

Комплекс для повышения тестостерона,

Витамин D3 2000 диспергируемый (4FRESH Health),

Amino Energy,

Витамин D3 (холекальциферол) 2000 МЕ,

Железо (хелат)/Iron,

Vitamin D3 + K2,

Кальций Хелат,

Fjord/Фьорд норвежский крилевый жир.

Лицам, ранее употреблявшим указанную продукцию, при появлении неблагоприятных реакций рекомендуется обратиться за медицинской помощью.