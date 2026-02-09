Кыргызстанцев призывают воздержаться от БАД. Список

В целях предупреждения возможного вреда здоровью населению Кыргызстана рекомендуют воздержаться от приобретения и употребления ряда биологически активных добавок (БАД) к пище. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
По его данным, некоторые БАД не соответствуют требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Перечень продукции:
- BioTechUSAVITAMIN D3,
- Витамин D3 2000 МЕ ТМ NaturalSupp,
- Strimex Vitamin D3 + K2 (Strimex Sports Nutrition),
- Витамин D3 2000 МЕ (холекальциферол),
- ULTRASUPPS Vitamin D3 & K2,
- Шипучие таблетки. Мультивитамины + минералы,
- Кальций + Витамин D3,
- OstroVit Vitamin D3 + K2,
- UESUPPS Ultra Energy Vitamin D3 2000 IU,
- Комплекс для повышения тестостерона,
- Витамин D3 2000 диспергируемый (4FRESH Health),
- Amino Energy,
- Витамин D3 (холекальциферол) 2000 МЕ,
- Железо (хелат)/Iron,
- Vitamin D3 + K2,
- Кальций Хелат,
- Fjord/Фьорд норвежский крилевый жир.
Лицам, ранее употреблявшим указанную продукцию, при появлении неблагоприятных реакций рекомендуется обратиться за медицинской помощью.