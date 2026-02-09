15:22
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Кыргызстанцев призывают воздержаться от БАД. Список

В целях предупреждения возможного вреда здоровью населению Кыргызстана рекомендуют воздержаться от приобретения и употребления ряда биологически активных добавок (БАД) к пище. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, некоторые БАД не соответствуют требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Перечень продукции:

  • BioTechUSAVITAMIN D3,
  • Витамин D3 2000 МЕ ТМ NaturalSupp,
  • Strimex Vitamin D3 + K2 (Strimex Sports Nutrition),
  • Витамин D3 2000 МЕ (холекальциферол),
  • ULTRASUPPS Vitamin D3 & K2,
  • Шипучие таблетки. Мультивитамины + минералы,
  • Кальций + Витамин D3,
  • OstroVit Vitamin D3 + K2,
  • UESUPPS Ultra Energy Vitamin D3 2000 IU,
  • Комплекс для повышения тестостерона,
  • Витамин D3 2000 диспергируемый (4FRESH Health),
  • Amino Energy,
  • Витамин D3 (холекальциферол) 2000 МЕ,
  • Железо (хелат)/Iron,
  • Vitamin D3 + K2,
  • Кальций Хелат,
  • Fjord/Фьорд норвежский крилевый жир.

Лицам, ранее употреблявшим указанную продукцию, при появлении неблагоприятных реакций рекомендуется обратиться за медицинской помощью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361191/
просмотров: 529
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав планирует в течение двух месяцев решить проблему с нехваткой лекарств
Для полноценной работы онкослужбы в КР требуется 4,5 миллиарда сомов
Отказаться от закупок через посредников призвал Минздрав ГП «Кыргызфармация»
Кабмин предлагает открыть доступ ко временно разрешенным лекарствам частникам
ГП «Кыргызфармация» начало централизованную закупку лекарств на 2026 год
Садыр Жапаров: В КР, с божьей помощью, построят не менее 25 новых больниц
Проблемы с лекарственным обеспечением вновь обсудили в Минздраве
И. о. главы Минздрава поручил запустить единую электронную базу лекарств
Деятельность департамента лекарств и ГП «Кыргызфармация» проверят
О правах на здоровье кыргызстанцы могут узнать через приложение «Тундук»
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
15:19
ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи
15:14
Производители молока просят установить единую цену не ниже 40 сомов
15:05
Скончался основатель и фронтмен 3 Doors Down Брэд Арнольд
14:58
Кыргызстанцев призывают воздержаться от БАД. Список
14:57
Государству вернули бассейн суточного регулирования в Иссык-Атинском районе