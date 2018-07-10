19:58
USD 68.36
EUR 80.46
RUB 1.09
Официально

Снижены размеры ставок таможенных пошлин на ввозимые физическими лицами машины

В Кыргызской Республике снижены размеры ставок таможенных пошлин на ввозимые физическими лицами автомобили. Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение направлено на стимулирование ввоза физическими лицами автотранспортных средств с электрическими и гибридными двигателями, сокращение количества автотранспортных средств с повышенным уровнем износа, а также на оперативное регулирование возрастной структуры автомобильного парка страны.

Так, данным постановлением Правительства, размеры единой ставки таможенной пошлины и налогов в отношении автотранспорта с бензиновыми и дизельными двигателями снижаются до уровня ставок действовавших в 2014 году.

Кроме того, вводятся стимулирующие ставки таможенных пошлин и налогов на автотранспортные средства с гибридными двигателями от 0,5 до 0,6 долл. США за куб.см.

На электромобили введена нулевая ставка таможенных пошлин и налогов.

Отметим, что данное постановление вступает в силу по истечению 15 дней со дня официального опубликования и будет действовать по 31 декабря 2019 года включительно.
Ссылка:
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
Таможенники стран ЕАЭС затрудняются в определении стоимости ввозимых товаров
Депутаты обсуждают, какую пошлину установить на вывоз золотосодержащей руды
Депутаты предлагают продавать золотосодержащий концентрат по рыночной цене
В преследовании личных интересов заподозрили депутата парламента Кыргызстана
Популярные новости
Анарбаев Гуламжан назначен председателем Госслужбы финансовой разведки Анарбаев Гуламжан назначен председателем Госслужбы финансовой разведки
Алмаз Сазбаков назначен специальным представителем правительства&nbsp;КР в&nbsp;ЕАЭС Алмаз Сазбаков назначен специальным представителем правительства КР в ЕАЭС
Бактыгуль Жеенбаева назначена советником президента Кыргызской Республики Бактыгуль Жеенбаева назначена советником президента Кыргызской Республики
Освобожден от&nbsp;занимаемой должности председатель Госфинразведки Освобожден от занимаемой должности председатель Госфинразведки
Бизнес
10&nbsp;непридуманных историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo; 10 непридуманных историй успешных женщин «Бакай Банка»
Икрамжан Илмиянов никогда не&nbsp;имел отношения к&nbsp;&laquo;КG&nbsp;ГРУПП&raquo; и&nbsp;не&nbsp;влиял на&nbsp;компанию Икрамжан Илмиянов никогда не имел отношения к «КG ГРУПП» и не влиял на компанию
Виртуальный номер MegaCom&nbsp;&mdash; реальные возможности Виртуальный номер MegaCom — реальные возможности
О&nbsp;масштабных работах по&nbsp;улучшениям в&nbsp;сети сообщает Мобильный оператор&nbsp;О! О масштабных работах по улучшениям в сети сообщает Мобильный оператор О!