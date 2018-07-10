Снижены размеры ставок таможенных пошлин на ввозимые физическими лицами машины

В Кыргызской Республике снижены размеры ставок таможенных пошлин на ввозимые физическими лицами автомобили. Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение направлено на стимулирование ввоза физическими лицами автотранспортных средств с электрическими и гибридными двигателями, сокращение количества автотранспортных средств с повышенным уровнем износа, а также на оперативное регулирование возрастной структуры автомобильного парка страны.

Так, данным постановлением Правительства, размеры единой ставки таможенной пошлины и налогов в отношении автотранспорта с бензиновыми и дизельными двигателями снижаются до уровня ставок действовавших в 2014 году.

Кроме того, вводятся стимулирующие ставки таможенных пошлин и налогов на автотранспортные средства с гибридными двигателями от 0,5 до 0,6 долл. США за куб.см.

На электромобили введена нулевая ставка таможенных пошлин и налогов.

Отметим, что данное постановление вступает в силу по истечению 15 дней со дня официального опубликования и будет действовать по 31 декабря 2019 года включительно.